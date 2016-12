Milan, Berlusconi: "Rafforzeremo la squadra"

foto SportMediaset Correlati Allegri ritrova Montolivo

Milan-Zenit, Berlusconi in tribuna 11:24 - "Stiamo cercando di rafforzare la squadra con l'innesto di giovani campioni. Spero che qualche colpo si possa fare". Lo ha detto Silvio Berlusconi all'arrivo alla cena natalizia del Milan. "Robinho? Speriamo di riuscire a convincerlo a restare con noi, ha classe - ha proseguito il patron rossonero - Balotelli non lo vedo al Milan". Di Robinho ha parlato anche Galliani: "Noi non vorremmo cederlo, ma lui ha un po' di nostalgia, vediamo". - "Stiamo cercando di rafforzare la squadra con l'innesto di giovani campioni. Spero che qualche colpo si possa fare". Lo ha dettoall'arrivo alla cena natalizia del Milan. "? Speriamo di riuscire a convincerlo a restare con noi, ha classe - ha proseguito il patron rossonero -non lo vedo al Milan". Di Robinho ha parlato anche"Noi non vorremmo cederlo, ma lui ha un po' di nostalgia, vediamo".

"Io considero il Milan una parte della storia mia e della mia famiglia e quindi mi auguro che la mia famiglia possa ancora avere la possibilità di continuare a darsi la possibilità di essere l'animatrice di questa avventura straordinaria che si chiama Milan - ha proseguito Berlusconi all'arrivo alla Triennale - Questo è un Milan di transizione per rimettere insieme un team di campioni. Di campioni abbiamo vissuto per 26 anni ora con un po' di pazienza affronteremo un periodo di 3 anni per aspirare a essere nuovamente protagonisti in Italia, Europa e nel mondo. Abbiamo un giocatore di 15 anni (Mastour, ndr)che tra un anno potrà giocare in serie A, e stiamo guardando un centinaio di ragazzi nelle varie squadre alla ricerca di nuovi campioni".



Inevitabile tornare sull'argomento Balotelli: "Siete voi che continuate a parlare di Balotelli - ha detto ancora il patron del Milan, che ha confermato che sabato sarà ancora a Milanello alla vigilia della sfida contro il Pescara - Io una volta ho detto che ho altri sogni, poi che non lo sogno ed è venuto fuori che è un mio sogno. Io non l'ho mai sognato e non rientra nei piani del Milan. Preferirei comprare la gioconda. Niang gli assomiglia nella cresta. L'infortunio di De Jong? La linea mediana è composta da ottimi giocatori. Abbiamo addirittura due mediani: stiamo bene così".



Prima di Berlusconi, anche l'ad Galliani aveva parlato di Robinho: "Il Milan non vuole cederlo. Il giocatore soffre di saudade e molte società brasiliane lo cercano, vediamo. Noi vorremmo assolutamente non farlo partire, ma lui ha un po' di nostalgia e quindi stiamo parlando. Un'offerta limite non c'è ma ci sono cifre a cui si pensa e se partirà saremo obbligati a prendere un altro attaccante".