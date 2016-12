Real Madrid: Mourinho al Psg, c'è Wenger

o non Mourinho. Questo è il dilemma che avvolge il futuro della panchina del. Secondo la stampa spagnola il rapporto tra il portoghese e la squadra è arrivato a un punto di rottura, madovrebbe schierarsi pubblicamente dalla parte del tecnico. In pochi però credono che lo Special One resti a Madrid fino al 2016. Anzi, in Francia lo danno a un passo dalconsulla panchina del Real.

Secondo il quotidiano "As" il presidente del Real Madrid dichiarerà pubblicamente la volontà di non separarsi daa fine stagione in occasione della consegna delle targhe celebrative ai soci più anziani del club. A Madrid però in pochissimi sembrano convinti del fatto che il portoghese, con l'addio sempre più chiacchierato, alla fine resti fino a fine contratto. Secondo Marca le ultime esternazioni sulla squadra dopo il ko di Vigo avrebbero incrinato definitivamente un equilibrio fragile con lo spogliatoio e l'addio a fine stagione, con o senza Champions League, sarebbe inevitabile.

A mettere benzina sul fuoco ci pensano poi dalla Francia. Secondo "Le 10 Sport" José Mourinho sarà il prossimo allenatore del Psg. Il portoghese avrebbe infatti superato nelle preferenze dello sceicco Al Thani, sia Guardiola sia Wenger, con tanto di proposte per i prossimi acquisti del Psg da parte dello Special One. Proprio l'attuale manager dei Gunners, inoltre, sarebbe in ballottaggio per la panchina del Real con Carlo Ancelotti, in una sorta di scambio milionario tra panchine d'Europa.