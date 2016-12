Raiola su Robinho: "Con un'offerta se ne va"

foto SportMediaset 19:41 - Mario Balotelli non si muove dal Manchester City, mentre per Robinho la situazione è diversa. E' la sintesi delle dichiarazioni di Mino Raiola che ha parlato del futuro dei due attaccanti: "Balo è lì e resterà lì. Per il milanista, invece, "stiamo lavorando e valutando, per ora sono arrivate offerte che non sono state nemmeno considerate, vedremo se ne arriveranno delle altre dal Brasile". Il rossonero piace al Santos che ha messo soldi sul piatto. non si muove dal, mentre perla situazione è diversa. E' la sintesi delle dichiarazioni di Mino Raiola che ha parlato del futuro dei due attaccanti: "Balo è lì e resterà lì. Per il milanista, invece, "stiamo lavorando e valutando, per ora sono arrivate offerte che non sono state nemmeno considerate, vedremo se ne arriveranno delle altre dal Brasile". Il rossonero piace alche ha messo soldi sul piatto.

Ma in casa Milan allenatore e compagni sono sicuri che il brasiliano non voglia affatto lasciare i rossoneri. E tantomeno nel finestra del mercato gennaio. "Per quello che vedo in campo e in allenamento vuole restare, perché s'impegna. Sara' importante per la seconda parte di stagione", ha detto a fine gara Massimiliano Allegri.