Mercato, Llorente sogna la Premier League

foto SportMediaset 16:31 - Non è una chiusura ma un segnale d'allarme che la Juventus non deve snobbare. Fernando Llorente, in scadenza di contratto a giugno, non rinnoverà con l'Athletic Bilbao ma si dice interessato a un'esperienza in Premier League: "E' un campionato che mi affascina parecchio. E' una buona opzione ma aspetto il termine della stagione per vedere cosa succede". In merito alla Juve, la punta spagnola nega tutto: "Non ho firmato per loro". - Non è una chiusura ma un segnale d'allarme che lanon deve snobbare., in scadenza di contratto a giugno, non rinnoverà con lma si dice interessato a un'esperienza inparecchio. E' una buona opzione ma aspetto il termine della stagione per vedere cosa succede". In merito alla Juve, la punta spagnola nega tutto: "".

Llorente, comunque, non potrebbe dire altrimenti: fino al 1 gennaio non può firmare con nessuna squadra, come da regolamenti Fifa. Arsenal, Liverpool e Tottenham sono comunque interessate al giocatore. Infine la punta ha spiegato quando ha capito di dover lasciare il club spagnolo: "Stavamo giocando una partita di qualificazione all'Europa League al San Mames e mi sono accorto di un significativo deterioramento nel rapporto tra me e i tifosi a causa delle trattative per il rinnovo. Sui giornali mi hanno messo i tifosi contro e quel punto mi sono stufato di quella situazione".