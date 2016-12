Mercato: Obiang in direzione Napoli

- Ilvuole ringiovanire la rosa e sta pensando di farlo a partire dal centrocampo. Via un classe '87,, per un ragazzo del 1992,. E' il giocatore della, spagnolo di origine equatoguineana, uno degli obiettivi principali degli azzurri per il prossimo mercato di giugno.lo scorso anno in Serie B e quest'anno si è confermato anche in A con 13 presenze e voti alti.

L'operazione non è ancora decollata, ma qualcosa si sta muovendo. Non sarà sicuramente facile strapparlo ai blucerchiati che sono intenzionati a far lievitare il prezzo del suo cartellino, forti anche dell'interessamento del Manchester City di Mancini, sempre molto attento ai talenti prodotti in Italia. Sì perché il giocatore è da considerarsi praticamente nostrano. Dal 2008, infatti, è a Bogliasco a vestire la maglia blucerchiata, prima quella della Primavera e poi quella della prima squadra. Il centrocampista sta impressionando tutti e ha attirato su di sé le attenzioni di molti club italiani e non. Obiang, a detta di tutti, è pronto a fare il salto di qualità: il San Paolo potrebbe essere il palcoscenico ideale.

IL PROCURATORE AI NOSTRI MICROFONI

Per fare il punto sulla situazione abbiamo intervistato il suo procuratore, José Miguel Gonzalez, che ha subito precisato: "Pedro sta benissimo alla Sampdoria, ma non posso negare che sia molto stimato. Sicuramente nel mercato di gennaio non si muoverà, ma in primavera parleremo con le squadre che saranno interessante". Il Napoli? "Per ora non ci sono offerte, mentre posso dire che gli scout del City di Mancini si erano già mossi. Ma per ora, ribadisco, sta bene a Genova".