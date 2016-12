Milan, Muntari in coppa d'Africa

La rottura del tendine d'Achille dirischia di essere più problematica del previsto. A caldo la società rossonera, con Allegri in primis, aveva smentito qualsiasi movimento di mercato a centrocampo puntando tutto sul rientro di. Il ghanese però ha fatto sapere di voler partecipare (qualora fosse convocato dopo il lungo infortunio) alla prossima coppa d'Africa. Il Ghana, purtroppo per il, è una delle favorite al trionfo finale e tradotto in parole povere vorrebbe dire perdere il giocatore da inizio gennaio fino a metà febbraio circa. Troppo per un reparto fondamentale come quello di centrocampo, troppo per affidarsi al solo Strasser anch'egli al rientro da un infortunio. La verità dunque è che in casa Milan stanno studiando le mosse per rinforzarsi con qualità e quantità, ma il problema è sempre lo stesso: i costi.

I nomi più caldi sul taccuino dei dirigenti sono un paio, senza però contare le alternative dell'ultimo minuto. L'immediatezza dell'emergenza però costringerà gli uomini mercato a non aspettare le ultime ore del 31 gennaio, ci si dovrà muovere prima con ben altri costi rispetto ai saldi last second. Allegri spinge per il belga del Cagliari, Radja Nainggolan, ma trattare con Cellino, soprattutto a gennaio, è tutto fuorché economico (basti pensare all'affare Juve-Matri). La seconda alternativa è Kevin Strootman del Psv. L'olandese, caldeggiato da Van Bommel, è osservato da tempo ma i suoi costi sono proibitivi. L'agente ha smentito qualsiasi contatto con Galliani e Braida, ma il Psv chiede almeno 15 milioni di euro. A queste condizioni l'emergenza del centrocampo rossonero non rientrerà troppo presto.