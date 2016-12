Balotelli al Milan? Spunta l'idea del prestito

foto SportMediaset Correlati Il City: Balotelli vale 35 milioni

Raiola: "Balo come la Gioconda" 18:21 - Fuori dall'Europa e in perenne lite con Roberto Mancini, il Manchester City non vuole comunque privarsi di Mario Balotelli. Ma l'attaccante italiano vuole giocare di più, per questo il club inglese sta pensando di cederlo in prestito con diritto di riscatto. In Inghilterra, nonostante le smentite di Raiola, sono convinti che l'affare può andare in porto: il Milan è in pole position ma Inter e Juve rimangono alla finestra. - Fuori dall'Europa e in perenne lite con, ilnon vuole comunque privarsi di. Ma l'attaccante italiano vuole giocare di più, per questo il club inglese sta pensando di cederlo in. In Inghilterra, nonostante le smentite di Raiola, sono convinti che l'affare può andare in porto: ilposition ma Inter e Juve rimangono alla finestra.

Inizialmente il City aveva anche pensato di cederlo per arrivare a uno tra Suarez e Falcao ma l'eliminazione dalla Champions potrebbe spingere Mancini a dare l'ok la cessione temporanea. E il prestito con diritto di riscatto è proprio l'opzione inizialmente proposta dal Milan agli inglesi. Raiola, come sempre, dice no: "Mario rimarrà al City anche alla fine del mercato. Chiedetemelo 400 volte e vi darò per 400 volte la stessa risposta".