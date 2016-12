foto LaPresse Correlati Intanto il Milan si porta avanti per Pastore

12:31

- Sneijder ha trovato l’accordo con il Psg. Il suo agente Soren Lerby non si è fatto sentire venerdì con la dirigenza dell'Inter perché stava flirtando con Leonardo, con cui nelle ultime ore ha trovato un accordo di massima per il trasferimento dell'olandese a Parigi. Il Psg non ha problemi a dare a Sneijder praticamente quello che prende attualmente a Milano, 6 milioni più bonus, e forse qualcosa in più, già da gennaio e fino a giugno 2016.