Mercato: il Milan chiede Pastore al Psg

Le speranze del Milan sembrano ben riposte: nell'incontro di mercoledì scorso fra Galliani e il procuratore del Flaco, Marcelo Simonian, l'interesse rossonero è stato salutato con entusiasmo dall'entourage del giocatore. Che, invece, ha nicchiato di fronte a una possibilità di trasferirsi all'Inter. Quindi difficilmente il Milan e Pastore faticheranno a trovare un accordo.

L'unico vero ostacolo potrebbe essere il Paris St-Germain. Il club parigino ha pagato Pastore, ormai due estati fa, ben 43 milioni di euro. Disfarsene a cuor leggero, in prestito gratuito, è un'operazione che va ben ponderata. A tempo debito ovviamente. Perchè Leonardo, in questa fase, sta riflettendo soprattutto sul mercato in entrata. Inoltre il Milan deve per forza liberarsi di qualche "pezzo forte" per poter pagare lo stipendio a Pastore e dargli la possibilità di esprimersi in campo senza troppe ansie. Quelle che il trequartista argentino vive tuttora a Parigi: Ancelotti è deluso dalle sue prestazioni e il matrimonio proprio non ingrana.