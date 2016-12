Il City: Balotelli vale 35 milioni

- A Manchester, ormai si è capito, non sono in vena di saldi. Un anno dopo la trattativa Tevez, il City fa sapere a Inter, Milan e Juventus che, se proprio deve essere ceduto,. Altro che prestiti. Ma c'è la variabile Mancini: se SuperMario non ricuce lo strappo col tecnico, si potrà aprire uno spiraglio. Intanto, già nel mirino dell'Inter in ottica di uno scambio con Sneijder.

Lo sceicco Mansour, scrive la Gazzetta, ancora irritato per l'eliminazione dall'Europa, non ha interesse ad esaminare le proposte low cost dei club italiani e, anzi, vuole che Mancini parli con Balotelli per recuperare il rapporto. Se tornasse il sereno tra i due, il discorso si sposterebbe in estate. Se Mario continuasse a frequentare la panchina più che il campo, si aprirebbe uno spiraglio decisivo. Un affare sul quale, è bene ricordarlo, Moratti ha l'ultima parola: la clausola inserita nel contratto di cessione prevede che l'Inter debba essere informata sulll'offerta più alta ricevuta dal City. Poi toccherebbe a Mario dire sì o no.

Ma il mercato di gennaio potrebbe proporre un'altra sfida, protagonista Javier Pastore. Il trequartista argentino, ancora non inserito al Paris Saint Germain, è diventato l'obiettivo dell'Inter, che vorrebbe scambiarlo con il separato in casa Wesley Sneijder. Contatti in tal senso ci sono già stati. Ma attenzione all'inserimento del Milan, Galliani ha proposto a Leonardo uno prestito con diritto di riscatto. Opzione che la società parigina gradirebbe, in modo da non cedere definitivamene un talento sul quale ancora punta. Già prima che arrivasse al Palermo, il Milan si era interessato al giocatore. Allora la trattativa sfumò, stavolta potrebbe andare diversamente.