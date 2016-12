Sneijder, caldissima la pista Milan

foto SportMediaset Correlati Intanto per Wes problemi muscolari 23:31 - Dopo la battaglia dei tweet, Wesley Sneijder tenta il colpo della risoluzione del contratto per dire addio all'Inter a gennaio alle condizioni più favorevoli possibili. Dietro al suo irrigidimento sulla questione contrattuale e sulle strategie di comunicazione che contribuiscono ad alzare la tensione, c'è un progetto chiaro: diventare padrone del proprio cartellino a costo zero e poi, continuare a guadagnare gli stessi soldi - 6 milioni, 6 milioni e mezzo netti a stagione- in un club di suo gradimento. - Dopo la battaglia deir tenta il colpo della risoluzione del contratto per dire addio alla gennaio alle condizioni più favorevoli possibili. Dietro al suo irrigidimento sulla questione contrattuale e sulle strategie di comunicazione che contribuiscono ad alzare la tensione, c'è un progetto chiaro: diventare padrone del proprio cartellino a costo zero e poi, continuare a guadagnare gli stessi soldi - 6 milioni, 6 milioni e mezzo netti a stagione- in un club di suo gradimento.

Dove? Attenzione al Milan: gioca la Champions League, nel club rossoneero l'olandese ha molti amici e poi, lui e la moglie vorrebbero continuare a vivere a Milano. Contatti in tal senso tra l'entourage di Wesley e il club di via Turati ci sono stati, ma è ovvio che per creare le condizioni di un nuovo, curioso cambio di casacca alla milanese, bisogna arrivare alla risoluzione del contratto. Un po' come hanno fatto Julio Cesar e Lucio, con quest'ultimo passato alla Juve.

Oggi, in un albergo di Milano è previsto un nuovo incontro esplorativo tra Branca e Soren Lerby, l'agente dell'olandese. Che per mettere l'Inter con le spalle al muro, sin qui, ha aperto alla sua cessione alzando tantissimo il tiro e dichiarandosi disponibile solo a partire per club come il Manchester United, il Real Madrid e il Barcellona.

Una manovra probabilmente per mascherare il progetto Milan. Che sul mercato, incrocia i destini dell'inter anche per Balotelli; negli ultimi giorni Moratti è tornato a scaldarsi per il suo ex giocatore, oramai spinto lontano da Manchester soprattutto da Mancini: e nella testa del padrone dell'Inter, il progetto sarebbe chiaro: cedere Sneijder a soldi e reinvestirli su Balotelli. Ma il Milan e Sneijder sono due ossi durissimi.

PAOLO BARGIGGIA