De Rossi-City: la trattativa può arenarsi su Mancini

- L'eliminazione deldallarischia seriamente di inficiare le strategie di mercato del club. La posizione dinon è salda e, uno di quelli che il tecnico jesino avrebbe fortemente richiesto per la sessione invernale del mercato, non è più così sicuro di accettare il trasferimento. In assenza di precise garanzie tecniche, spiega il 'Mirror', anchepotrebbe accantonare l'idea citizen.

Anche il centrocampista olandese, come De Rossi, è finito recentemente nella lista del manager italiano, che a gennaio puntava forte su un centrocampista per sostituire Yaya Touré, impegnato in coppa d'Africa. Ma qualora Mancini dovesse saltare - e anche il mancato accesso in Europa League ha forzato un po' lo scenario in tal senso - gli uomini scelti da lui si ritroverebbero senza alcun punto di riferimento all'interno del club.

De Rossi, soprattutto, è uno di quelli che l'ex allenatore dell'Inter cerca e richiede da tempo. Di recente, in occasione della sfida fra Chelsea e City a Stamford Bridge, c'è anche stato un contatto fra le parti e De Rossi, in rottura prolungata con Zeman, sembrava davvero a un passo dal trovarsi una nuova collocazione. I tifosi del City ci sperano ancora, ma la chiave resta il Mancio.