Balotelli, tutti ti vogliono

foto SportMediaset Correlati Balotelli è diventato papà di Pia 23:30 - Non è un mistero che Mario Balotelli sia il giocatore piu conteso del momento. Dopo le frasi sibilline del presidente del Milan, Silvio Berlusconi, sembrava che i rossoneri fossero in pole per SuperMario. Ma sull'attaccante del Manchester City non c'è solo il Milan ma, come un anno fa per Tevez, si muovono anche Inter e Juve. E se in Italia è gran bagarre tra le tre big del calcio, dall'estero spunta anche l'interessamento del Psg. - Non è un mistero chesia il giocatore piu conteso del momento. Dopo le frasi sibilline del presidente del, Silvio Berlusconi, sembrava che i rossoneri fossero in pole per SuperMario. Ma sull'attaccante del Manchester City non c'è solo il Milan ma, come un anno fa per Tevez,. E se in Italia è gran bagarre tra le tre big del calcio, dall'estero spunta anche

Sarà dura per Mancini e per il Manchester City trattenere Balotelli in Inghilterra. Le continue polemiche della stampa inglese, lo scarso utlizzo in campo e la sua voglia di ritornare in Italia dove potrebbe stare vicino alla neonata figlia Pia (venuta alla luce giovedì) potrebbero fare la differenza. Dal canto suo Mario non ha mai nascosto la voglia di ritornare in Italia.



E se Mino Raiola lo ha paragonato alla Gioconda per il valore inestimabile, questo fatto non sembra spaventare Milan, Inter e Juve convinte di poter trovare una formula adatta alle loro casse (magari un prestito fino a giugno per poi riparlarne nel mercato estivo). Come riportato dalla Gazzetta, i rossoneri potrebbero far leva sulla passione (più volte confidata) di Mario per i colori rossoneri, mentre per la squadra di Massimo Moratti il vantaggio nella trattativa arriverebbe da una clausola inserita dal patron nerazzurro al momento della cessione al City (per cui l'Inter avrebbe una prelazione per l'acquisto). Marotta, invece, per portarlo a Torino potrebbe mettere sul tavolo il fatto di essere, tra le tre, la squadra più competitiva e meglio allestita per vincere.



Alla fine,a fare la differenza, sarà la volontà di Balotelli. Se dovesse lasciare il City, lo farà solo per una destinazione a lui più che gradita. Per questo, forse, si può escludere la pista francese del Psg, dove troverebbe soldi e il suo ex compagno Ibra. Se Mario andasse via dall'Inghilterra sarebbe solo per un ritorno in Italia.