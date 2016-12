City: bocciato Mourinho, in arrivo Guardiola

foto SportMediaset Correlati Mancini e City peggiori di sempre 11:21 - Non è un momento facile per Mancini, che dopo il fallimentare cammino in Champions (ultimo posto nel girone, escluso anche dall'Europa League) è finito nel mirino della critica. Per salvare la panchina del City, scrivono Oltremanica, il Mancio dovrà necessariamente vincere la Premier. In ogni caso, anche in caso di divorzio a fine stagione, il suo posto non verrebbe preso da Mourinho, poco gradito al club. L'obiettivo numero uno rimane Guardiola. - Non è un momento facile per, che dopo il fallimentare cammino in(ultimo posto nel girone, escluso anche dall'Europa League) è finito nel mirino della critica. Per salvare la panchina del City, scrivono Oltremanica, il Mancio dovrà necessariamente vincere la. In ogni caso, anche in caso di divorzio a fine stagione, il suo posto non verrebbe preso da, poco gradito al club. L'obiettivo numero uno rimane

Il flop in Champions, dove il City è arrivato ultimo nel girone con zero vittorie all'attivo, ha scatenato i tabloid inglesi che, in vista della prossima stagione, non lo vedono più sulla panchina dei Citizens. Secondo quanto riportato dal "Daily Star" e dal "Daily Mirror", però, non si riproporrà l'avvicendamento avvenuto ai tempi dell'Inter nel 2008, quando Mourinho prese il posto del Mancio. Il motivo? Il portoghese non è gradito all'amministratore delegato, Ferran Soriano, e al direttore sportivo, Txiki Begiristain, due ex Barcellona che, nel 2008, pensarono proprio a Josè per affidargli la guida della squadra catalana.



Il carattere di Mourinho, però, secondo il "Mirror" fu giudicato all'epoca particolarmente aggressivo, tanto che non fu ritenuto idoneo e il Barca puntò, così, su Pep Guardiola, che poi vinse tutto con i blaugrana. E proprio il tecnico catalano, guarda caso, è il grande favorito se Mancini dovesse lasciare a fine stagione.