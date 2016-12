Raiola: "Balo come la Gioconda"

foto SportMediaset 16:51 - "I proprietari del Manchester City non hanno nessuna intenzione di vendere Balotelli e non non c'è questa richiesta da parte nostra", così Raiola commenta le voci di mercato attorno all'attaccante del City. Nonostante l'eliminazione dalla Champions e il poco utilizzo da parte di Mancini, Balo vuole rimanere. L'agente precisa: "Mario vale come la Gioconda, non ha prezzo, o comunque dipende da chi lo compra, in Italia nessuno è in grado di farlo". - "e non non c'è questa richiesta da parte nostra", cosìcommenta le voci di mercato attorno all'attaccante del. Nonostante l'eliminazione dalla Champions e il poco utilizzo da parte di Mancini, Balo vuole rimanere. L'agente precisa: ", o comunque dipende da chi lo compra,".

La risposta di Raiola arriva dopo le parole del presidente del Milan, Silvio Berlusconi, che parlando del mercato rossonero aveva dichiarato: "Balotelli? Non è un sogno", alimentando le voci sulla possibilità di un suo passaggio in rossonero e le speranze dei tifosi milanisti di vedere SuperMario nell'attacco del Milan. Con l'uscita dalla Champions i Citizens potrebbero doversi privare di un attaccante (vista l'abbondanza nel reparto offensivo del City) e l'attaccante non hai mai negato la voglia di voler tornare a giocare in Italia.



Il procuratore parla anche di un altro dei suoi assistiti, Ibrahimovic: "Non credo che Zlatan chiuderà la sua carriera in Francia"