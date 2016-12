Abramovich, ossessione Guardiola

foto SportMediaset 12:16 - Roman Abramovich ha un'ossessione per il suo Chelsea e si chiama Pep Guardiola. Per il magnate russo, l'allenatore catalano è l'uomo giusto per riportare i Blues ad alti livelli. Il problema è che tante, troppe squadre lo vogliono e Abramovich, nel timore di perderlo, da mesi lo contatta, direttamente o indirettamente, per convincerlo ad accettare. Ma l'entourage di Guardiola ha avvertito il presidente del Chelsea: se insisti troppo, si stuferà. ha un'ossessione per il suoe si chiama. Per il magnate russo, l'allenatore catalano è l'uomo giusto per riportare i Blues ad alti livelli. Il problema è che tante, troppe squadre lo vogliono e Abramovich, nel timore di perderlo,, direttamente o indirettamente, per convincerlo ad accettare. Ma l'entourage di Guardiola ha avvertito il presidente del Chelsea:

La voce è riportata dal Sun, che spiega come Abramovich in estate aveva fatto un tentativo per ingaggiare Guardiola prima di confermare Di Matteo. Un secondo tentativo è arrivato qualche settimana prima di esonerare lo stesso Di Matteo e, anche in questi giorni, il pensiero è sempre lo stesso. Infatti, se Benitez non dovesse passare il girone di Champions League, sarebbe già a rischio esonero: a quel punto, alzare il telefono per contattare nuovamente Guardiola sarebbe una forte tentazione. Ma persone molto vicine al catalano hanno consigliato ad Abramovich di allentare la morsa: l'ex tecnico del Barcellona è uno spirito libero, non è neanche convinto di tornare subito in panchina, quindi troppe pressioni potrebbero portare all'effetto contrario, convincendolo a scartare da subito l'opzione Chelsea.