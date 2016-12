Milan-Balotelli: missione possibile

Per il Manchester City di Mancini non è arrivato nemmeno il contentino dell'Europa League. Un dramma per chi ha speso centinaia di milioni per costruire una squadra in grado di vincere in giro per l'Europa. La parte che interessa il Milan però è un'altra e riguarda Mario Balotelli. L'attaccante italiano oltre alle sue ormai consuete scenate in campo, rischia davvero di essere diventato un esubero importante per il City. Troppi attaccanti in rosa e meno possibilità di farli ruotare. Anche su questo si baserà l'offensiva del Milan con Galliani e Berlusconi troppo esposti per non far pensare che sotto sotto qualcosa stia bollendo in pentola.

L'affare non è detto che verrà chiuso, ma la società rossonera ci proverà. La strategia è sempre la stessa, già svelata in generale dall'ad rossonero Adriano Galliani. Vendere per comprare, tassativo. Il mistero però si è infittito con l'uscita del presidente Berlusconi: "Balotelli non è un sogno, io non sogno mai", come a dire che chi vivrà vedrà. La verità è che in via Turati stanno facendo i conti. L'obiettivo massimale sarebbe quello di raccogliere una manciata di milioni di euro da proporre al City come prestito da gennaio a giugno per poi pensare al riscatto oneroso, anzi, onerosissimo a giugno. Un piano che vedrebbe la cessione di diversi giocatori in esubero, almeno sette-otto. Un piano complicato ma non impossibile.