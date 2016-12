Attento Napoli, il Psg ora vuole Hamsik

Probabilmente, perché non c'è molta chiarezza su chi sia il procuratore di Marek Hamsik. In ogni caso Raiola è vicino al centrocampista e sarebbe l'uomo più adatto per architettare una simile operazione, visto la sua grande esperienza. A questo punto il Napoli dovrebbe preoccuparsi perché rischia seriamente di perdere un altro suo gioiello. Non a gennaio, perché non c'è tempo, ma a giugno. Intanto anche Lavezzi, a La Gazzetta dello Sport, lo vorrebbe al Psg: "Porterei qui sia lui che Cavani. Hanno il profilo per giocare in squadre come questa".

Non solo Hamsik, si prospetta un altro grande mercato per il Psg. Nel mirino, è proprio il caso di dirlo, ci sono anche Bale (Tottenham), Nani (Manchester United), Gomis (Lione) e Taarabt (Qpr).