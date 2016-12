Real, già partito il dopo-Mourinho

- Due uomini e una panchina. Dato ormai per certo l'addio di- è partita già la solita tiritera del "non sono felice qui" ect... - in Spagna un po' tutti i giornali hanno dato il via alla caccia all'erede delloPer la panchina dei merengues i candidati sono essenzialmente due:, cui tra l'altro Mourinho ruberebbe il posto al Paris Saint Germain, e, il ct della Germania

Tutto o molto ruota però attorno proprio alla decisione di Mourinho. In Spagna, ormai da qualche settimana, scrivono e riscrivono di un accordo tra il portoghese e il Psg. Sono convinti che gli sceicchi si siano fatti avanti e che lui abbia preso la palla al balzo per andare a strappare un altro contrattone e provare nel frattempo una nuova esperienza. Se effettivamente Mou si trasferirà a Parigi, è facile che Ancelotti faccia la strada opposta e prenda casa a Madrid. Intanto perché, da sempre, è stimatissimo da Florentino Perez. E poi perché, conti alla mano, il buon Carletto continua a essere e a essere considerato uno dei migliori tecnici in circolazione.

Non basta, perché dato che a Madrid inseguono la famosa "decima" da qualche lustro, chi meglio di uno abituato alle finali di Champions per far ripartire la caccia? Nessuno, ma occhio anche a Low, che ha tutte le caratteristiche che piacciono al Real: giovane, intelligente, posato, capace di far giocare molto bene le sue squadre e, cosa che non guasta mai, di bell'aspetto. Due uomini, insomma, per una panchina. Quella più prestigiosa ma anche più difficile del mondo.