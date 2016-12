Mourinho-Real, aria di addio per giugno

E' già finito l'amore tra Mourinho e il Real Madrid, che strappò lo Special One all'Inter subito dopo la conquista della Champions League proprio nella tana del club blanco. Il matrimonio, stando a quanto annunciato in esclusiva dal quotidiano 'Marca' sia in versione cartacea che on line, si chiuderà con tre anni di anticipo rispetto ai patti. Un divorzio deciso di comune accordo dal tecnico e da Perez ma non ci saranno strappi da qui alla fine della stagione. Una stagione difficile, con il Real staccato di 11 punti dalla capolista e rivale di sempre, il Barcellona.



Un addio che si spiega con una convivenza diventata impossibile tra Mourinho e l'ambiente: gli atteggiamenti e le dichiarazioni dell' 'uno contro tutti' del portoghese non sono mai piaciuti alla dirigenza, che ha sempre mal digerito il suo eccessivo protagonismo. Florentino Perez pensa che Mourinho si sia tagliato fuori da solo con certe decisioni e con certi comportamenti, che hanno contribuito a spaccare lo spogliatoio e a inimicarsi la tifoseria. Quale futuro per Mou? Di certo al portoghese non mancano le opzioni: da un ritorno al Chelsea a uno sbarco al Psg al posto di Ancelotti. Intanto, una cosa sembra sicura: non sarà più Real Mou.

MOU ATTACCA I GIORNALISTI

"Queste domande dovete farle al vostro collega di 'Marca'. Io non dirò nulla e penso che nemmeno Perez dirà qualcosa". Col Real Madrid ormai qualificato agli ottavi di Champions League col secondo posto nel girone, la gara con l'Ajax passa in secondo piano e le domande per Josè Mourinho riguardano tutte il suo futuro. "Non devo dirvi quando e di cosa parliamo col presidente - ribatte - Non ho problemi, abbiamo un buon rapporto e non sarò certo io ad alimentare certe voci. Il mio futuro è la mia partita di domani numero 101 in Champions", aggiunge rifilando una frecciata alla Uefa che nelle scorse settimane aveva messo in discussione le statistiche del tecnico di Setubal dopo la mancata consegna della targa per il traguardo raggiunto. Eppure da tempo si parla di un suo addio anticipato, con Alex Ferguson che ha confessato di vederlo bene un giorno sulla panchina del Manchester United. "Gli amici sono così, gli amici parlano sempre bene di te", sorride Mou, che sulle indiscrezioni che lo vogliono al timone del Paris Saint Germain replica: "domani un mio assistente andrà a vedere la partita col Porto perché pensiamo possa essere un potenziale avversario negli ottavi, questa e' l'unica cosa che penso del Psg". Il tecnico portoghese dribbla anche le domande sullo stato d'animo di Cristiano Ronaldo: "non siete curiosi di sapere chi gioca o chi non gioca domani? Mi sembra più interessante".