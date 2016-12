Milan, "saldi" a gennaio per Balotelli

foto SportMediaset Correlati Milan, è Balotelli il regalo di Natale 13:04 - A Milanello c'è un piano per arrivare a Balotelli. Nella lista della spesa di Galliani, SuperMario è al primo posto, ma prima di andare a trattare col City i rossoneri devono sfoltire la rosa e recuperare soldi preziosi. I nomi dei giocatori con la valigia in mano sono nove: i giovani Gabriel, Valoti, Carmona e Strasser dovrebbero andare in prestito, così come Didac Vilà; Mesbah, Traorè, Flamini e Acerbi invece potrebbero essere ceduti. - A Milanello c'è un piano per arrivare a. Nella lista della spesa di, SuperMario è al primo posto, ma prima di andare a trattare coli rossoneri devono sfoltire la rosa e recuperare soldi preziosi. I nomi dei giocatori con la valigia in mano sono nove: i giovanidovrebbero andare in prestito, così comeinvece potrebbero essere ceduti.

Per avere Balotelli a gennaio, dunque, a Milanello serve una piccola rivoluzione. SuperMario costa molto, circa 6 milioni di euro a stagione, e anche se con il City i rapporti sono sempre più tesi, i Citizens non sembrano intenzionati a disfarsene facilmente. Il giocatore vorrebbe tornare in Italia e Galliani conta molto su questo desiderio per fare indossare la maglia rossonera all'attaccante della nazionale. I rapporti con Raiola sono buoni, nonostante la cessione di Ibrahimovic, e l'affare potrebbe veramente andare in porto.



I soldi per arrivare a SuperMario potrebbero arrivare un po' dal passaggio del turno in Champions, un po' dall'impegno diretto del presidente Berlusconi. Da un punto di vista tecnico Balotelli andrebbe a riempire un vuoto importante nell'attacco del Milan, fondamentale per la rincorsa al terzo posto in classifica, obiettivo minimo dei rossoneri.



L'eventuale arrivo di Balotelli, del resto, potrebbe anche cambiare i piani della dirigenza su altri nomi importanti della rosa. El Shaarawy, Bojan e Niang sono incedibili, Pazzini potrebbe partire solo in caso di uno scambio (con Matri), più complicate invece le posizioni di Pato e Robinho. Il Papero ha chiarito la sua posizione con la società, ma se arrivasse un'offerta interessante a questo punto potrebbe lasciare Milano. Discorso simile per Robinho, corteggiatissimo in Brasile. Se uno dei due dovesse partire già a gennaio, l'ipotesi Balotelli sarebbe davvero vicina.