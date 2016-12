Incontro Inter-Sneijder, fumata nera

- "a queste condizioni, quando nemmeno gioco? Ho pochi motivi per farlo. Io vorrei solo giocare, mi hanno detto che dipende solo dall'allenatore, vedremo nei prossimi giorni". Firmato,. E' questa la risposta dell'olandese alla proposta dell'Inter di spalmare il suo contratto di 6 milioni netti fino al 2015, prospettatagli in mattinata da Rinaldo Ghelfi, ministro delle finanze nerazzurre.

"Prima si diceva che ero fuori per il contratto. Lo stesso Branca oggi mi ha detto che la decisione di non giocare, a prescindere dalla situazione, dipende completamente dall'allenatore". Sneijder, che ha firmato il contratto nel 2010 ("Ero orgoglioso con tutto il mio cuore"), evidenzia il forte legame con i colori nerazzurri ai quali ha dato sempre il massimo e si dice pronto, anche ora, a dare il proprio contributo alla squadra: "Più di ogni altra cosa, voglio scendere in campo. Sono fisicamente e mentalmente pronto e vorrei giocare. Vedremo nei prossimi giorni".

IN MATTINATA FUMATA NERA NELL'INCONTRO

La risposta di Sneijder è la diretta conseguenza dell'tra la dirigenza nerazzurra, il giocatore e il suo agente, Soren Lerby. Un faccia a faccia servito non per fare pace, ma per preparare l'addio e dopo il quale l'olandese aveva dichiarato: "Sto bene e lo sono sempre stato" nonostante apparisse scuro in volto. Il direttore tecnico dell'Interaveva preferito sbottonarsi poco: "Soddisfatti della chiacchierata ma ci dovremo rivedere" l'unico commento. Anche: "Si sta cercando di capire se possiamo trovare un accordo su altre basi, altrimenti rimarrà a giocare. Non siamo offesi per questa situazione, c'è libertà di scelta. C'è stato buon senso da entrambe le parti ora aspettiamo la risposta".

Ora che la risposta è arrivata, si può dire che Sneijder non firma perchè non gioca. Ma per l'Inter, finchè non firma e sarà quindi tranquillo psicologicamente, non potrà giocare. Uno stallo da cui è difficile uscire. Il manager di Wes avrebbe messo sul tavolo il gradimento di quattro club: Psg, ma anche Fenerbahce, Schalke e Tottenham. Tutti però decisi ad aspettare una mossa dell'Inter prima di farsi avanti con un'offerta concreta. Per questo toccherà proprio a Lerby fare da tramite tra il club di Moratti e i possibili acquirenti. Sta di fatto, però, che al momento nessuna delle due parti è intenzionata a fare un passo indietro.