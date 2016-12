Milan: Mario Balotelli come regalo di Natale

Da un lato l'esuberanza di Berlusconi, intenzionato a dotare la squadra di un attacco sulla carta astronomico. Dall'altro l'innegabile volontà del giocatore, ormai logoro nel rapporto con Mancini e stanco dei Citizens, dove vede il campo col binocolo. Nell'ultima gara con l'Everton a Balotelli sono stati concessi soltanto i 10 minuti finali, con la promessa di farlo partire titolare nell'inutile gara di Champions contro il Borussia Dortmund. Pochino.

L'attaccante, che mercoledì scorso ha ritrovato il gol dopo sei mesi di digiuno, smania per un ritorno a Milano. Sponda Inter non è possibile, come ribadito dallo stesso Moratti. Così ecco il Milan: la sua squadra, fin da bambino, con cui da qualche anno a questa parte i flirt sono all'ordine del giorno. Questa volta c'è di più. Berlusconi proverà ad andare fino al nocciolo della questione. Con Balotelli si è già parlato, ottenendo un accordo. Bisognerà farlo col City, che - almeno a parole - ha blindato l'attaccante fino a giugno. Galliani proporrà la soluzione di un prestito fino all'estate, quando poi si scenderà a patti per il riscatto (quasi obbligato).

Berlusconi vorrebbe affiancare Balo a Boateng, Bojan ed El Shaarawy per comporre un attacco forte e dinamico. Stando così le cose almeno uno fra Pato e Robinho andrà via subito. Il fidanzato della figlia Barbara è in un periodo di involuzione macroscopica, Binho, invece, è sempre attratto dalla possibilità di tornare al Santos. Risparmiando su uno dei due ingaggi (o magari su entrambi) il Milan potrebbe permettersi finalmente un investimento serio. Di quelli che piacciono ai tifosi.