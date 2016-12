Proprietario Galaxy: "Porteremo Kakà in Mls"

- Per un Beckham che perdi, unche trovi. Inon vogliono perdere tempo e incassato il rifiuto dello Spice Boy per il rinnovo del contratto, si sono fiondati sul brasiliano del Real Madrid. "Sappiamo che ainteressa la Mls - ha spiegato il proprietario dei Galaxy a Sports Illustrated - e a noi piace l'idea di averlo in squadra. Ho un ottimo rapporto cole sono convinto che l'affare si possa chiudere".

Le dichiarazioni del presidente del gruppo Anschutz Entertainment, proprietario dei Galaxy, hanno fatto seguito a quelle del padre e procuratore di Kakà che affermava la volontà del giocatore di rimanere in Europa. "Abbiamo un ottimo rapporto col Real Madrid - ha spiegato a Sports Illustrated il proprietario dei Galaxy -, già sei anni fa trattammo con successo Beckham. Sono pienamente convinto che anche questa volta abbiamo buone possibilità di chiudere l'accordo".

Per un Kakà dato in arrivo, c'è un David Beckham ai saluti. L'ultima partita coi Galaxy sarà la finale del campionato contro la Houston Dynamo. "Non penso al ritiro - ha dichiarato l'inglese alla BBC -, mi piacerebbe giocare di nuovo in Champions League. Ho sempre amato questo torneo e fu molto bello tornare e giocarci col Milan. Vedremo cosa succederà e quale sarà la mia squadra, ma mi piacerebbe molto". Dichiarazioni che lo allontanano dal Monaco di Ranieri.