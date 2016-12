Sneijder per Pastore: si può

foto SportMediaset 11:38 - La situazione è ingarbugliata ma, quella che per ora rimane solo un'idea, potrebbe trasformarsi in qualcosa di più concreto già a gennaio. Da una parte c'è Sneijder, che non ha alcuna intenzione di spalmare il proprio contratto da 6 milioni di euro l'anno (fino al 2015). Dall'altra c'è Pastore, che ancora non ha convinto del tutto i vertici del Psg e che, da sempre, è un pallino di Moratti. Uno scambio, a questo punto, farebbe comodo a entrambi. - La situazione è ingarbugliata ma, quella che per ora rimane solo un'idea, potrebbe trasformarsi in qualcosa di più concreto già a gennaio. Da una parte c'è, che non ha alcuna intenzione di spalmare il proprio contratto da(fino al 2015). Dall'altra c'è, che ancora non ha convinto del tutto i vertici dele che, da sempre, è un pallino di. Uno scambio, a questo punto, farebbe comodo a entrambi.

Sneijder, ormai recuperato dall'infortunio, continua a lavorare con i compagni alla Pinetina, ma difficilmente troverà spazio fino a quando non risolverà (se si risolverà) la sua situazione contrattuale con l'Inter. Lo stipendio di 6 milioni di euro è troppo per gli attuali parametri del club di Moratti, che gli ha proposto la spalmatura dell'ingaggio ma ha trovato, sin qui, un secco rifiuto da parte dell'olandese.



In casa Psg la situazione è differente: il problema non è economico, ma tecnico. Pastore non ha mai conquistato pienamente Carlo Ancelotti, che a uno scambio tra l'argentino e Sneijder non si opporrebbe di certo. I francesi non avrebbero difficoltà a garantire 6 milioni l'anno a Wes, mentre i 3 milioni che Pastore guadagna in Francia non oltrepassano i paletti posti dal nuovo corso nerazzurro. Da New York, Massimo Moratti non ha confermato ma nemmeno smentito: "Uno scambio Sneijder-Pastore? Me la date voi l'idea, ma al momento non so nulla a riguardo...". Già, al momento. A gennaio, chissà.