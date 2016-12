Mou-Real, decide il derby di Madrid

Certo è che, anche in caso di licenziamento, Mourinho non farebbe molta faticfa a trovare una squadra. Tanto che in Inghilterra lo danno già per primo candidato a prendere il posto di Robertto Mancini sulla panchina del Manchester City. Il futuro di Roberto Mancini, nonostante il recente rinnovo fino al 2017, sarebbe in bilico dopo il recente flop in Champions e Jorge Mendes, agente del tecnico di Setubal, avrebbe incontrato recentemente il neo ds dei Citizens, Txiki Begiristain, in Portogallo.

L'entourage di Mou avrebbe fatto sapere che l'allenatore preferirebbe l'opzione Manchester City al Paris Saint Germain e del resto non ha mai nascosto di voler tornare a lavorare Oltremanica. Difficile pensare, però, a una calorosa accoglienza da parte dei tifosi del City, schierati contro Mourinho e a favore di Mancini.