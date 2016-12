Galliani-Pato: si va avanti insieme

foto SportMediaset 17:42 - Il tanto atteso incontro tra Galliani e l'agente di Pato c'è stato. Una visita cordiale quella di Gilmar Veloz nella sede del Milan in cui si è ribadita la fiducia da entrambe le parti. Nel corso della chiacchierata tra i due è intervenuto telefonicamente anche l'attaccante. Clima sereno dunque, che sembra allontanare ancora più un'ipotetica cessione. Il brasiliano dopo l'Anderlecht si era sfogato chiedendo di giocare di più. - Il tanto atteso incontro trac'è stato. Una visita cordiale quella di Gilmar Veloz nella sede delin cui si è ribadita la fiducia da entrambe le parti. Nel corso della chiacchierata tra i due è intervenuto telefonicamente anche l'attaccante. Clima sereno dunque, che sembra allontanare ancora più un'ipotetica cessione. Il brasiliano dopo l'Anderlecht si era sfogato chiedendo di giocare di più.

Settimana scorsa, in Belgio, il Papero aveva minacciato l'addio. Ora il caso sembra essere rientrato anche grazie all'intervento del presidente Berlusconi che nel corso del weekend ha ribadito più volte l'incedibilità del numero nove rossonero, dando anche qualche consiglio ad all'allenatore Allegri su come utilizzarlo. Si avanti insieme, anche se il Corinthians non sembra aver abbondanato il sogno Pato.