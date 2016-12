Mou e Ronaldo, doppio addio al Real

, quindi, la, per andare a raccimolare gli ultimi, si fa per dire, spiccioli di una carriera da super-milionario. Chi, quindi, meglio degli sceicchi che guidano il club di Parigi? Nessuno, appunto, ecco perché tanto rumore e, forse, nemmeno per nulla. Ma partiamo da qualche punto fermo: vinta la Liga, aè stato chiesto di riportare il Real Madrid in cima all'Europa. Missione possibile, ma affatto semplice e missione, in ogni caso, che potrebbe concludersi al termine di questa "temporada". Arrivasse la famosa "", che a Madrid aspettano manco fosse una manna, lo Specialone potrebbe andarsene a modo suo, quindi da vincente. Altrimenti pace, si può e si deve anche saper perdere. L'importante e risalire subito in sella.

Anche per questo, ma non solo per questo - si parla di molti, ma molti euroni - tutte le strade portano Mou a Parigi. Perché c'è un progetto di grandeur assoluta e ci sono i soldi per realizzarlo. Ma anche perché in Francia il tecnico portoghese potrebbe puntare a un'impresa mai riuscita a nessuno: far vincere una Champions al Psg. Mica facile, certo, ma qualche aiutino gli sceicchi in questo senso possono darlo. Su tutti, ad esempio, l'acquisto di Cristiano Ronaldo, altro portoghese non più in brillantissimi rapporti con Florentino Perez. CR7 è da qualche tempo irrequieto e con mezza valigia pronta. Il Real, dal canto suo, sembra dell'idea di valutare possibili acquirenti ma chiede una cifra che si avvicini, o meglio superi, i 100 milioni. Niente ritorno in Inghilterra, quindi, come vorrebbe Ronaldo - anche se il City quei soldi li avrebbe -, ma biglietto aereo per Parigi e via con l'amico-nemico Mourinho.

Nel frattempo, a quanto pare, a Parigi stanno già apparecchiando la tavola ai crack del mercato estivo. A gennaio potrebbe arrivare Sneijder, giocatore che piace molto ad Ancelotti ma che ha dato il meglio di sè con Mourinho. Insomma, l'olandese, che vorrebbe restare a Milano causa bizze della moglie Yolanthe, potrebbe alla fine prendere casa sotto la Tour Eiffel. E mettersi comodo ad aspettare una specialissima coppia di amici. Intanto, giusto per fantasticare un po', provate pure a immaginarvi un attacco con Ibra, Ronaldo, Lavezzi e Sneijder. E a pensare all'effetto che fa...