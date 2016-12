Neymar-Barça, affare quasi fatto

- Se lo scrive anche, quotidiano dinon esattamente vicino al, significa che questa volta qualcosa di vero c'è di sicuro:sarà un giocatore dei blaugrana, un compagno die, soprattutto, il grande colpo del prossimo mercato. Eccolo il dubbio: quando? Su questo dettaglio regna l'incertezza, perché in Spagna dicono "massimo in estate", ma non escludono che l'affare si possa concludere prima. Costo: 30 milioni.

E' tutto fatto, insomma, anche se l'ufficialità non si può ancora dare e, quindi, tocca aspettare per far saltare il tappo dello champagne. Questa volta, però, dopo un inseguimento lungo un anno,arriverà davvero nel Vecchio Continente e, ovviamente, prenderà casa in Spagna, là dove ancora ci sono (chissà poi perché) soldi e campioni.

Sarà evidentemente un Barcellona galattico: ma ve lo immaginate Neymar con Messi? Meglio non pensarci e aspettare di vederli insieme. Chiaro che, dall'altra parte dell'Oceano, le bocche restano cucitissime. Il Santos cercherà in ogni modo di alzare l'asticella e di ricavare qualche milioncino in più. Ma è rassegnato, e ci mancherebbe, a perdere il suo fuoriclasse. In Brasile se lo godranno ancora qualche mese appena, poi, da gennaio a giugno, sarà pressing totale del Barcellona per chiudere l'affare e annunciare l'ultimo, grandissimo, acquisto.