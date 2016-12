Napoli-Mazzarri sempre più lontani

foto SportMediaset Milan e provando a leggere i prossimi scenari del club di Aurelio de Laurentiis. Partendo dal futuro di Mazzarri che sembra oramai destinato all'addio a fine stagione. Semplici le ragioni: per rinnovare eventualmente il contratto, l'allenatore del Napoli pone come garanzia la costruzione di una squadra con dentro 4 o 5 top player per provare a vincere lo scudetto e restare in corsa anche in Europa. Condizioni che aveva dettato e poi messo da parte anche alla fine della scorsa stagione. Ma che adesso invece sembrano diventate fondamentali per le sue scelte future. Aspettando ile provando a leggere i prossimi scenari del club diPartendo dal futuro diche sembra oramai destinato all'addio a fine stagione. Semplici le ragioni: per rinnovare eventualmente il contratto, l'allenatore delpone come garanzia la costruzione di una squadra con dentro 4 o 5 top player per provare a vincere lo scudetto e restare in corsa anche inCondizioni che aveva dettato e poi messo da parte anche alla fine della scorsa stagione. Ma che adesso invece sembrano diventate fondamentali per le sue scelte future.

Mazzarri non se la sente più di sopportare il peso delle critiche, per i risultati di una squadra che lui non considera al livello delle migliori. Poi, nonostante i rumors di questi giorni, che volevano la società intenzionata a proporre il rinnovo del contratto all'allenatore, in verità non si è mosso niente in tal senso da parte degli uomini di de Laurentiis, che non sembra intenzionato a cambiare la strategia di investimenti per il futuro. Infatti, nessuna richiesta di appuntamento o nessun tipo di contatto è stato attivato con l'avvocato Bozzo, che cura gli interessi di Mazzarri.



Il dopo allenatore toscano per la prossima stagione si gioca in questo momento tra Allegri e Sannino. Più suggestiva la prima ipotesi, dove ci sarebbe già stato un gradimento di massima dell'attuale tecnico milanista, che difficilmente sarà ancora sulla panchina rossonera nella prossima stagione. Giocoforza, il mercato di gennaio del Napoli sarà contenuto e legato alla contingenza stretta, perché al momento non è possibile fare piani futuri con l'attuale allenatore.



In questo momento, il laziale Floccari è l'obbiettivo numero uno per fare il vice Cavani. Ancora da definire con Lotito la valutazione dell'attaccante e la formula del trasferimento. Da valutare ancora la candidatura di Salvatore Bocchetti, in scadenza di contratto con il Rubin e desideroso di giocare nel Napoli, sperando di convincere de Laurentiis a superare le perplessità sulla napoletanità del difensore. Per il centrocampo c'è stato qualche contatto con Pjanic, ma il giocatore non sembra intenzionato a trasferirsi.

PAOLO BARGIGGIA