Juve-Llorente, dipende tutto da Bendtner

- L'operazione top player continua. Laha chiuso il mercato estivo con l'arrivo alternativo di Bendtner, ma non molla la pista. I bianconeri hanno quattro mesi a disposizione per lavorare sull', per convincere il presidente Urrutia a incassare i 15, 20 milioni offerti dai bianconeri, piuttosto che perdere l'attaccante a costo zero a fine stagione. Un'operazione in apparenza quasi banale, ma in realtà molto complicata perchè il club basco non ama scendere a patti e proverà a convincere Fernando a rinnovare il contratto.

Il giocatore però ha ormai preso la sua decisione. I bianconeri hanno un accordo di massima per oltre tre milioni a stagione, ma dalla Spagna arrivano voci preoccupanti. I media catalani sostengono che Llorente abbia già raggiunto un'intesa con il Barcellona per giugno. Insomma un duello da Champions League che vede defilarsi il Real Madrid, decisamente più indirizzato altrove per stessa ammissione di Josè Mourinho.

Fernando però è il futuro, Bendtner è il presente, o almeno ne fa parte. I bianconeri lo hanno preso dall'Arsenal con la formula del prestito con diritto di riscatto a cinque milioni proprio perchè vogliono testarlo dopo una stagione deludente con il Sunderland. Conte avrà modo di vederlo quotidianamente in allenamento, avendo molte occasioni per poterlo impiegare grazie ai numerosi impegni. Difficile però che il danese, che con la Juve vuole riconquistarsi un posto in nazionale, parta già in quella prima fila che Vucinic e Giovinco non intendono mollare. Sarà suo compito ottenere spazio e far dimenticare Llorente, consentendo ai bianconeri di risparmiare qualche milione sul bilancio stagionale. Il tempo per Marotta di valutare e decidere in quale direzione dovrà andare la Juventus.