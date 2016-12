Neymar, un Red Devils mancato

foto SportMediaset Manchester United avrebbe tentato di prendere Neymar, proprio il 31 agosto. Il Sun, tabloid d'oltramanica, ha rivelato che Ferguson ha messo sul piatto la cifra di oltre 48 milioni di euro, ma il Santos ha rispedito al mittente l'offerta. Decisiva la volontà dell'asso brasiliano che vuole restare in patria fino al Mondiale 2014. Il tutto mentre peggiora il rapporto tra Sir Alex e Rooney. A cinque giorni dalla fine del mercato inglese si scopre che ilavrebbe tentato di prendere, proprio il 31 agosto. Il Sun, tabloid d'oltramanica, ha rivelato cheha messo sul piatto la cifra di oltre, ma ilha rispedito al mittente l'offerta. Decisiva la volontà dell'asso brasiliano che vuole restare in patria fino al. Il tutto mentre peggiora il rapporto tra

L'Europa per Neymar sembra essere ancora lontana, ma il Manchester United non sembra intenzionato ad arrendersi. Secondo la stampa UK Ferguson farà un nuovo tentativo nel mercato di gennaio per prelevare il gioiello dal Santos. Strada che appare in salita, ma che può essere comunque percorsa. Neymar potrebbe essere il nuovo Rooney. Nelle ultime settimane i rapporto tra Wayne e il manager scozzese si sono incrinati e la rottura è più vicina che mai. Fergie è pronto a sacrificare il bomber inglese e puntare tutto su Neymar. Da qui a gennaio la dirigenza dei Red Devils avrà il tempo di pianificare la strategia giusta. Barcellona e Real Madrid, che da tempo inseguno la stella del Santos, sono avvisate.