Del Piero-Sydney: fumata grigia

Dopo il giallo di settimana scorsa - in cui la società, con pessimo tempismo, aveva annunciato la firma di Alex - gli emissari del Sydney sono giunti a Torino lunedì pomeriggio. Il club non offre a Del Piero soltanto il campo, ma anche il prestigioso ruolo di ambasciatore del calcio australiano. Un po' come avvenne per Beckham al momento dello sbarco negli Usa. A spingere il giocatore verso la soluzione aussie c'è anche Zeljko Kalac, allenatore dei portieri proprio a Sydney: "Non penso che gli australiani possano capire quanto è grande Del Piero. E' più di un giocatore, è un marchio - ha spiegato l'ex numero uno del Milan all'Herald Tribune -. Può giocare ancora due-tre anni e i giovani imparerebbero tanto da uno come lui. Speriamo che questo accordo si possa trovare".

Sullo sfondo, almeno per il momento, restano le altre squadre. Il Southampton, che ha appena prelevato Ramirez dal Bologna, darebbe a Del Piero l'opportunità di misurarsi con l'amata Premier League. Braga e Olympiacos, in Portogallo o Grecia, sarebbero forse le ultime chance per tenersi aggrappato alla Champions. L'ex juventino, invece, ha già escluso l'ipotesi Sion.