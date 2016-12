Real, Cristiano Ronaldo ha il "mal di pancia"

spaventa il. Il fuoriclasse portoghese, con una doppietta, ha trascinato i Merengues alla vittoria contro il Granada , ma a fine partita si è sfogato. "Sono triste e in società lo sanno, per questo non esulto - le parole di- Sono questioni professionali, non posso dire altro". Il mal di pancia dell'attaccante preoccupa tutto l'ambiente blancos. La domanda sorge spontanea: vuole la cessione?

Già mercoledì i primi segnali di rottura. Cristiano Ronaldo, dopo il gol al Barcellona nella Supercoppa di Spagna, ha esultando zittendo qualcuno, probabilmente Mourinho. In Spagna hanno sorvolato sull'episodio catalogando l'episodio come risposta alle critiche dopo il ko contro il Getafe. Ora quattro giorni dopo il caso CR7 è definitivamente scoppiato. A far scattare la scintilla le parole dell'asso portoghese. L'attaccante ha precisato che dietro il suo malessere non c'è la mancata premiazione come miglior giocatore europeo della passata stagione, riconoscimento andato a Iniesta: "Non mi avrebbe sorpreso vincerlo così come non mi ha sorpreso perderlo, Iniesta lo meritava".

Poi un'altra bordata al Real Madrid: "Sono concentrato solo sulla mia Nazionale". Parole che sanno tanto di un addio la prossima estate. Lo spogliatoio di Mourinho è sempre più nel caos.