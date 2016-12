Milan a caccia di un laterale sinistro

foto SportMediaset Correlati Allegri: "Siamo da scudetto"

La Juve su Peluso 16:05 - Dopo il colpo De Jong, Galliani vuole "regalare" ad Allegri un terzino sinistro. Il nome che circola è quello di Luca Antonelli del Genoa. Preziosi però sta anche trattando Giandomenico Mesto con il Napoli e prima di cedere un altro laterale ha bisogno di tornare sul mercato a caccia di un sostituto. Intanto, nonostante le voci su un ritorno di fiamma dell'ultima ora, sull'ipotesi Kakà tutto tace. - Dopo il colpovuole "regalare" adun terzino sinistro. Il nome che circola è quello didel. Preziosi però sta anche trattandocon ile prima di cedere un altro laterale ha bisogno di tornare sul mercato a caccia di un sostituto. Intanto, nonostante le voci su un ritorno di fiamma dell'ultima ora, sull'ipotesitutto tace.

Dalla Spagna non arrivano segnali di alcun genere dal Real Madrid e, dunque, salvo clamorosi sviluppi dell'ultimo secondo, sembra escluso il ritorno in rossonero del brasiliano.



Tornando ancora al laterale sinistro su cui stanno lavorando sottotraccia Galliani & Co., tutto sembra indicare la via di Genova. Il Milan ha un ottimo rapporto con Preziosi e starebbe aspettando soltanto il momento giusto per portare Antonelli a Milanello. Al momento, nessuno parla ancora di cifre, ma i rossoneri sarebbero pronti a mettere sul piatto anche Djamel Mesbah.



Per sbloccare la situazione occorre comunque attendere che il Genoa trovi un sostituto sulla fascia. Preziosi starebbe trattando con Damiano Ferronetti, che ha firmato la rescissione del contratto con il Torino dopo aver abbandonato il ritiro di Sappada. Ferronetti però è un destro e al Genoa servirebbe un mancino per sostituire Antonelli.