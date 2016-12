Sion: Del Piero rifiuta la proposta

foto SportMediaset Correlati Viola: Juve arrogante 17:46 - Il futuro di Del Piero non sarà certamente in Svizzera. L'ex capitano della Juventus, infatti, ha ufficialmente rifiutato la proposta del Sion, che da giorni - insieme all'ex milanista Gattuso - cercava di convincerlo. Per Alex resta viva l'ipotesi Celtic Glasgow (club scozzese che parteciperà alla prossima Champions League), anche se l'attaccante si è preso del tempo per valutare ogni tipo di proposta. - Il futuro dinon sarà certamente in. L'ex capitano della Juventus, infatti, ha ufficialmente rifiutato la proposta del, che da giorni - insieme all'ex milanista- cercava di convincerlo. Perresta viva l'ipotesi(club scozzese che parteciperà alla prossima), anche se l'attaccante si è preso del tempo per valutare ogni tipo di proposta.

Su Del Piero c'è anche il Tottenham, da giorni interessato all'ex juventino così come il Braga, giustiziere dell'Udinese in Champions League. Proprio la Champions potrebbe essere il fattore decisivo per convincere Alex: più che dai portoghesi, però, il giocatore sembra attratto dall'idea di giocare in Scozia con il Celtic Glasgow, club di prestigio che ha eliminato l'Helsingborg nei preliminari per accedere al tabellone principale della massima competizione europea.



Intanto, però, a bussare alla porta di Del Piero è giunto anche il Sydney, che ha presentato un'offerta ufficiale. Tony Pignata, direttore esecutivo del club australiano, ha spiegato: "Nella notte tra mercoledì e giovedì abbiamo avuto due contatti in videoconferenza, della durata di quasi due ore, per parlare della possibilità che Del Piero arrivi al Sydney. Abbiamo parlato di calcio, ma anche di come si vive a Sydney e dell'opportunità che ci sarebbe per lui di lasciare una traccia nel football australiano. Noi gli offriamo un insieme di possibilità che riteniamo interessanti e dovremmo avere una risposta entro le prossime 48 ore".