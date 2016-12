Fiorentina contro Berbatov e la Juventus

foto SportMediaset Correlati Doppia beffa: Berbatov al Fulham 10:23 - Alla fine di una storia incomprensibile, la Fiorentina si consola con - Alla fine di una storia incomprensibile, lasi consola con l'ultima beffa firmata Berbatov e parte all'attacco del bulgaro e della Juve. "A questo punto siamo felici che non sia venuto alla Fiorentina: non meritava la nostra città e la nostra maglia e i valori che essa rappresenta - è scritto in una nota -. L'affare era saltato a causa di operazioni spericolate e arroganti di altre società, che si collocano oltre i confini della lealtà".

E ancora: "ACF Fiorentina comunica che l'operazione di acquisizione del calciatore Dimitar Berbatov è saltata definitivamente dopo che era stato definito un accordo con il Manchester United (scambio di contratto condiviso, prima rata del corrispettivo in pagamento e garanzia fideiussoria per la seconda rata già sottoscritta) e dopo che era stata raggiunta un'intesa verbale con il calciatore sul suo contratto - è scritto nel comunicato viola -. Nella giornata di oggi, il club inglese aveva concesso al suo tesserato il permesso scritto di recarsi a Firenze per le visite mediche e per firmare il contratto. Il calciatore si era imbarcato, in compagnia del suo procuratore e con biglietti pagati dalla Fiorentina, su un volo diretto a Firenze. Ma a Firenze il giocatore non è mai arrivato. A causa di operazioni spericolate e arroganti di altre società, che niente hanno a che fare con i valori della correttezza, del fair play e dell'etica sportiva e che si collocano oltre i confini della lealtà. Per quanto riguarda il calciatore, al di là delle sue caratteristiche e del suo valore tecnico, a questo punto siamo felici che non sia venuto alla Fiorentina: non meritava la nostra città e la nostra maglia e i valori che essa rappresenta".