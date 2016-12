Per l'attacco la Juve si "accontenta" di Bendtner

foto SportMediaset Correlati Colpo viola: preso Berbatov 11:42 - La lunga tournée di Giuseppe Marotta e della Juventus a caccia della punta centrale da assicurare a Conte continua a Londra. Perché l'obiettivo più concreto, a meno di tre giorni dalla fine della sessione di mercato, diventa Niklas Bendtner, il 24enne attaccante danese che l'Arsenal è disposto a cedere in prestito. Lontanissimo, ormai, Fernando Llorente: l'Athletic Bilbao, forte dei 40 milioni incassati dal Bayern per Martinez, non molla. - La lunga tournée die dellaa caccia della punta centrale da assicurare a Conte continua a Londra. Perché l'obiettivo più concreto, a meno di tre giorni dalla fine della sessione di mercato, diventail 24enne attaccante danese cheè disposto a cedere in prestito. Lontanissimo, ormai,, forte dei 40 milioni incassati dalper, non molla.

Bendtner, nel ranking "alternative al top player", ha sorpassato Marco Borriello, che nelle ultime ore si è riavvicinato all'Inter, che, se il giocatore e la Roma accettano di collaborare a un contenimento del ricco stipendio (4 milioni), lo prenderà come "vice-Milito". Su Llorente, invece, speranze al lumicino "per colpa" del Bayern Monaco, che ha accettato di versare l'ammontare della clausola di rescissione di Javi Martinez, pari a qualcosa come 40 milioni. L'Athletic Bilbao, insomma, ha riempito le casse, può accettare il rischio di perdere il suo centravanti a zero euro l'anno prossimo e può sventolare in faccia alla Juventus e a chiunque altro che chi vuole Llorente può fare una cosa molto semplice: preparare simile bonifico (36 milioni) e pagare.