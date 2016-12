Juventus, nuovo assalto per Jovetic

foto SportMediaset Correlati Juventus, salta anche l'affare Osvaldo

La Juventus è decisa a fare tutto il possibile per avere Stevan Jovetic. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, i bianconeri avrebbero detto senza mezzi termini alla dirigenza della Fiorentina di essere disposti a pagare 30 milioni di euro per il giocatore. In sostanza, la clausola che, secondo i Della Valle, sbloccherebbe la trattativa. Ma per ora gli stessi Della Valle non vogliono sentire parlare di cessione.

A questo punto la faccenda si fa complessa. Lo stesso club toscano aveva dichiarato che Jo-Jo si sarebbe mosso solo se fosse arrivato un club disposto a pagare la clausola perché c'era e c'è, parola del ds Daniale Padrè, un "gentlemen's agreement per cui ci dobbiamo sedere al tavolo se arriva un'offerta di circa 30 milioni". Una matassa non proprio semplice da sbrogliare.

Intanto, in casa Fiorentina le offerte non mancano, specialmente per arrivare a Berbatov dello United (in alternativa c'è Bendtner dell'Arsenal), il colpo che darebbe lustro alla campagna acquisti della Viola. Per il difensore Nastasic, per esempio, sono arrivati i soldi degli sceicchi del Manchester City: Mancini è pronto a mettere sul piatto 12 milioni di euro più Savic.

Ancora contatti poi tra Fiorentina e Genoa per Vargas. E sempre in rossoblù potrebbe sbarcare anche Camporese.