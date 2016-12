Del Piero-Sion: si tratta a Torino

foto SportMediaset Correlati Juve, il sogno è ancora Jovetic 10:22 - La carriera di Alessandro Del Piero potrebbe ripartire dal Sion di Gennaro Gattuso. La trattativa, smentita per tutta l'estate dal presidente svizzero Constantin, si è riaccesa improvvisamente con la dirigenza elvetica che ha raggiunto Torino - secondo quanto appreso da SportMediaset.it - per incontrare il fratello-agente di Alex e discutere dei dettagli del contratto. Con la spinta decisiva di Gattuso, potrebbe anche arrivare la fumata bianca. - La carriera dipotrebbe ripartire daldi. La trattativa, smentita per tutta l'estate dal presidente svizzero Constantin, si è riaccesa improvvisamente con la dirigenza elvetica che ha raggiunto Torino - secondo quanto appreso da- per incontrare ildi Alex e discutere dei dettagli del contratto. Con la spinta decisiva di Gattuso, potrebbe anche arrivare la fumata bianca.

Il sogno più volte smentito dal ds del Sion Degennaro di vedere Del Piero in Svizzera al fianco di Gattuso potrebbe anche avverarsi nel giro di pochissimo tempo. Il contatto è stato positivo e le parti si sono prese 48 ore per prendere una decisione. Secondo indiscrezioni nella riapertura della trattativa avrebbe avuto un ruolo fondamentale Rino Gattuso. L'ex centrocampista del Milan ha infatti rassicurato Del Piero circa la serietà della società elvetica e sulla bontà del progetto. L'offerta del Sion prevede un contratto biennale.

LE PAROLE DEL DS DEL SION "Del Piero al Sion? Siamo più che fiduciosi". Il direttore sportivo del club svizzero Marco Degennaro, intervenuto alla trasmissione 'C'è calcio per te' su Radio Mana' Mana' Sport, si dice ottimista circa la possibilità di chiudere positivamente la trattativa avviata con Alex. "C'è stato un primo incontro con Stefano Del Piero, fratello e manager dell'ex fuoriclasse, per capire la sua disponibilità al trasferimento. Ora non resta che attendere qualche giorno, sperando che la fumata bianca arrivi entro il 31 agosto", spiega Degennaro.

Sponsor dell'operazione Gennaro Gattuso: "Ringhio è entusiasta di questa vicenda, visto che hanno giocato insieme molti anni e per questo penso che sia stato un ottimo consigliere riguardo alla sua possibile nuova avventura", conferma il dirigente del club svizzero, prima di spiegare com'è nata l'idea Del Piero: "Semplice, è sempre stato un pallino del nostro presidente, un sogno che spero diventi realta'".

Il Sion aveva fatto un tentativo anche con Alessandro Nesta che però non è andato a buon fine: "C'è stato un certo rammarico, eravamo alla ricerca di un difensore centrale e saremmo stati felicissimi di accogliere un campione del calibro di Nesta, purtroppo però per lui non era la stessa cosa".

