Milan, per Kakà discorso chiuso

foto SportMediaset Correlati Kakà, il Poggibonsi apre: "Si può fare"

Il Milan stecca la prima di campionato

Galliani-Cassano, botta e risposta 09:34 - "Kakà? La cosa è chiusa, è arrivato l'ultimo parere che aspettavamo da un noto fiscalista spagnolo, è troppo rischioso". Chiarissime le parole del vicepresidente del Milan, Adriano Galliani, a Milan Channel a proposito dei problemi di natura fiscale che pare stiano per bloccare il ritorno di Ricardo dal Real Madrid. Il dirigente rossonero ha intanto portato in Italia il giovane attaccante francese M'Baye Niang, prelevato dal Caen. - "? La cosa è chiusa, è arrivato l'ultimo parere che aspettavamo da un noto fiscalista spagnolo, è troppo rischioso". Chiarissime le parole del vicepresidente del, a Milan Channel a proposito dei problemi di natura fiscale che pare stiano per bloccare il ritorno di Ricardo dal. Il dirigente rossonero ha intanto portato in Italia il giovane attaccante francese, prelevato dal Caen.

I due sono a cena al ristorante Giannino, in compagnia dell'agente Oscar Damiani. "Mercato chiuso con Niang? Non so adesso intanto c'è lui, poi vediamo. E' una prima e seconda punta, starà con Allegri e la prima squadra, crediamo sia un buon giocatore, anche se io di solito aspetto sei mesi prima di farmi un'idea definitiva sui nuovi acquisti".