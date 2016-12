foto SportMediaset

- Se non è ufficiale poco ci manca. L'annuncio di, allenatore del, è come una sentenza: "Penso che la trattativa che porteràal Real si concluderà presto, anche se non si può mai esserne certi, perché non è un affare di poco conto. L'accordo definitivo sarà raggiunto, in un modo o nell'altro, è solo questione di tempo". Agli Spurs andrannodi euro che, molto probabilmente, saranno investiti per un centrocampista.