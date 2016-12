Kakà: "Mou è una cattiva persona"

- Alormai è in corso una "guerra fredda" trae la stella brasiliana. Secondo "El Pais" l'obiettivo di mercato del Milan avrebbe confidato ad alcuni compagni il suo pensiero secondo cui "è una cattiva persona". Mentre The One lo ha escluso per la seconda volta consecutiva dai convocati,avrebbe rincarato: "Sarei ancora uno dei migliori, ma vuole che vada a giocare nel terzo mondo calcistico".

Mourinho dal canto suo ha deciso: Kakà non farà parte della gara del suo Real contro il Getafe. Ennesima esclusione, quindi, per il brasiliano, già fuori nella gara di Supercoppa con il Barcellona ed ennesimo segnale di un addio sempre più vicino. Una decisione che può far felice il Milan che in questi giorni deve porre fine al tormentone Kakà. L'affare dovrebbe chiudersi entro mercoledì dopo i Cda di Real Madrid e Milan previsti nelle prossime ore. Kakà, ormai, non è più nei piani di Mourinho e forse non lo è mai stato. Ora, però, la rottura sembra definitiva vista l'esclusione, anche, contro il Getafe. Il brasiliano, dal canto suo, se prima era intenzionato a giocarsi le sue carte a Madrid e conquistare la fiducia del tecnico portoghese, ora è deciso a far le valigie e, magari, tornare a Milano, in rossonero.

Il Real ha già dato parere positivo alla cessione tanto che alla richiesta di 25 milioni, ha deciso di abbassare le pretese, infatti la richiesta attuale è di 15 milioni. Un prezzo che verrà definito dopo la gara contro il Getafe quando si riunirà il Cda spagnolo, dove si deciderà di aprire le porte a Luka Modric e chiuderle, invece, a Kakà.

E' atteso, però, anche il Cda del Milan con Galliani che ha già deciso di far ritorno da Forte dei Marmi per sentire e incontrarsi con Perez. Nonostante il Real Madrid abbia abbassato le pretese, i rossoneri vorrebbero il brasiliano con un prestito gratuito, offerta che non entusiasma molto i dirigenti spagnoli, ma che verrà definita solo martedì durante la riunione dei dirigenti rossoneri. Il Milan potrebbe accettare, anche, di versare nella casse spagnole i 15 milioni richiesti, ma in cinque rate.

Ciò che aleggia nell'aria è, però, una certa positività nella conclusione della trattativa e c'è la volontà, di venirsi incontro, delle due società. Il viaggio a Madrid quindi, previsto per mercoledì, non sarà da turista per Galliani e il "grande colpo", che potrebbe far tornare il sorriso ai tanti tifosi rossoneri, è sempre più vicino.