Inter scatenata: preso Pereira

foto SportMediaset 16:33 - Dopo Cassano e Gargano l'Inter ha piazzato il terzo colpo nel giro di poche ore. L'ufficialità è una pura formalità ma Alvaro Pereira è un nuovo giocatore nerazzurro. Il Porto ha dato l'ok per la trattativa che si è sbloccata sulla base di circa 12 milioni di euro più bonus legati alle presenze dell'uruguayano e ai trofei conquistati dalla squadra. Il giocatore firmerà un quadriennale da 1,5 milioni di euro bonus compresi.

Era dai tempi di Recoba e Pacheco che l'Inter non si riscopriva così uruguayana nell'animo. La parentesi sfortunata di Diego Forlan non ha fatto calare l'amore per la Celeste e nel giro di ventiquattro ore ad Appiano Gentile sono arrivati Walter Gargano e Alvaro Pereira. La lunga trattativa col Porto per l'esterno sinistro ha visto finalmente la fumata bianca e l'accordo porterà nelle casse lusitane una cifra vicina ai 12 milioni di euro più vari bonus legati al rendimento del giocatore e dell'Inter stessa. Pereira invece firmerà un quadriennale che lo legherà ai colori nerazzurri fino al giugno 2016.