Juve, il top player è lontano

foto SportMediaset 14:19 - Duro impegno su due fronti per la Juve: da un lato la questione Conte e la rabbia per la conferma della squalifica di dieci mesi da parte della Corte di Giustizia federale, dall'altro la ricerca di un top player per l'attacco. Fernando Llorente sembra sempre più lontano: il presidente dell'Athletic Bilbao Urrutia continua a fare muro e insiste per avere i 36 milioni della clausola. Difficile anche la pista Jovetic, anche se i bianconeri non mollano. - Duro impegno su due fronti per la Juve: da un lato la questionee la rabbia per la conferma della squalifica di dieci mesi da parte della Corte di Giustizia federale, dall'altro la ricerca di un top player per l'attacco.sembra sempre più lontano: il presidente dell'continua a fare muro e insiste per avere i 36 milioni della clausola. Difficile anche la pista, anche se i bianconeri non mollano.

Il fronte del calcioscommesse preoccupa molto la Juve e Agnelli, che difende a spada tratta il suo tecnico Conte e promette battaglia. In ogni caso i dirigenti bianconeri continuano a lavorare per portare a casa il tanto agognato rinforzo per l'attacco. Dalla Spagna tuttavia arrivano segnali più negativi che positivi: Llorente non gioca in Europa League e gli agenti del giocatore continuano nel tentativo di far abbassare il prezzo all'Athletic Bilbao. Ma il presidente Urrutia non ci sente: ha detto no all'offerta di 20 milioni della Juve e mercoledì ha fatto sapere al fratello procuratore dell'attaccante che la cessione avverrà soltanto con 36 milioni sul piatto della bilancia. In questo quadro ci è messo anche il tecnico Bielsa: "Llorente e Martinez sono giocatori molto importanti nell'Athletic - ha detto l'argentino - Molto più importanti di me. Se il problemi dei due ragazzi sono io, sono pronto a dimettermi pur di farli restare a Bilbao".



La Juve sa che la strada per Llorente è più che complicata. Ecco perché resta viva la pista Jovetic: la strategia bianconera prevederebbe anche Quagliarella ma quest'ultimo non vuole partire. E comunque Della Valle continua a dichiarare il montenegrino incedibile. la terza opzione è Dzeko ma anche qui il City non ci sente. Il top player resta un nodo difficile da districare e il tempo a disposizione è sempre meno.