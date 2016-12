Juve, il sogno è ancora Jovetic

foto SportMediaset 17:52 - Fernando Llorente, tramite il suo agente, è prossimo a fare conoscere le sue decisioni sul futuro, ma anche in caso di addio all'Athletic Bilbao, la Juventus non sembra più così convinta di investire almeno 18 milioni in contanti su di lui. Conte, nelle ultime ore, avrebbe chiesto a Marotta un ultimo tentativo sul n.1 della sua lista, Stefan Jovetic. Intanto anche Dzeko si allontana e sembra sempre più certo di rimanere al Manchester City. , tramite il suo agente, è prossimo a fare conoscere le sue decisioni sul futuro, ma anche in caso di addio all'lanon sembra più così convinta di investire almenosu di lui., nelle ultime ore, avrebbe chiesto a Marotta un ultimo tentativo sul n.1 della sua lista,. Intanto anchesi allontana e sembra sempre più certo di rimanere al

Il bosniaco, lui sì, è considerato un autentico "top player", giusto per usare la terminologia così in voga anche nelle dichiarazioni dell'ad juventino. Llorente è considerato invece un ottimo giocatore, adatto anche a una platea quale la Champions League, ma qualcuno, a Torino, si chiede se davvero il gioco del super-investimento valga la candela: e se invece vale la pena destinare quei fondi, più qualche altro milioni più Fabio Quagliarella, che si allena con le valigie pronte, verso Firenze e cercare di vestire di bianconero l'elemento che fin dalla scorsa primavera l'allenatore ha messo in cima alla lista dei propri desideri.



Certo, per raggiungere questo obbiettivo c'è da scalare una montagna. Fatta di duri tornanti come la volontà dei Della Valle di non cedere il loro gioiello proprio ai "nemici", di non disfare il bel giocattolo finora messo a disposizione di Vincenzo Montella, di non compromettere rapporti con la piazza felicemente ristabiliti. Certo che una ventina abbondante di milioni e "Quaglia", giocatore esperto, goleador e di grandi risorse tecniche che certamente è apprezzato dall'allenatore viola, sono altrettante buone ragioni. Alle quali si potrebbero allegare altri elementi di qualità: la Fiorentina sta trattando col Manchester United la vecchia volpe Berbatov, e il "Sun" dice che dietro c'è proprio la Juventus, desiderosa di agevolare l'uscita di Jovetic. Il vero sogno, il vero "top", tutto meno che un ripiego, seppure di gran lusso.