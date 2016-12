Llorente-Juve, corsa a ostacoli

Una cifra che è esattamente la metà della clausola rescissoria presente nel contratto di Llorente, che prevede l'esborso di 36 milioni. La scadenza di contratto del giugno 2013, però, annacqua parecchio il potere contrattuale dell'Athletic, che non a caso sta cercando di passare attraverso un rinnovo con il suo attaccante. Mossa che potrebbe consentire ai baschi di prendere tempo, di rimandare magari a gennaio il momento dell'addio con ovvia monetizzazione.



I piani del club però non sembrano quelli del giocatore e del suo agente, che apre per il suo assistito lo scenario inglese: "Mercoledì sapremo, ci saranno delle decisioni - ha dichiarato al Daily Telegraph Carlos Arino Bajo, il procuratore di Fernando - è molto probabile che giocherà in Premier League l'anno prossimo. Non so ancora quale sarà la sua nuova squadra, ma in Inghilterra ci sono due club fortemente interessati a lui, uno è di Londra, l'altro è di Manchester". La traduzione di questo indizio è Manchester City (Mancini è un grande estimatore di Llorente e lo preferirebbe a Dzeko) e Tottenham, a caccia di un bomber importante da affiancare a Defoe. La Juve, in caso venga bruciata dalla concorrenza, deve tifare per i Citizens, visto che Dzeko potrebbe diventare a quel punto un obiettivo raggiungibile: altrimenti, la caccia rimarrà infruttuosa.