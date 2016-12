Il Milan non si ferma a Pazzini

foto SportMediaset 12:44 - Realizzata insieme all'Inter l'operazione Cassano-Pazzini, il Milan rimane in pista negli ultimi giri di calciomercato. La "mission" affidata da Berlusconi a Galliani è chiara: ok a ulteriori rinforzi, a patto di non spendere. Logica, quindi, basata su prestiti o scambi. Il sogno del presidente e dell'ad si chiama Ricardo Kakà, avvicinato nelle ultime ore allo United: e il Real vuole soldi. Da Parigi, una novità: Leonardo può concedere Nené. - Realizzata insieme all'Inter l'operazionei, il Milan rimane in pista negli ultimi giri di calciomercato. La "mission" affidata daè chiara: ok a ulteriori rinforzi, a patto di non spendere. Logica, quindi, basata su prestiti o scambi. Il sogno del presidente e dell'ad si chiamaavvicinato nelle ultime ore allo United: e ilvuole soldi. Da, una novità:può concedere

Il 31enne attaccante brasiliano, infatti, ha mal digerito l'infornata di punte e trequartisti che, di fatto, lo ha tolto di peso dalla formazione titolare. Già nelle settimane scorse, si era parlato di un abboccamento con l'Inter: ora Leonardo potrebbe fornire un assist al Milan concedendo il prestito del giocatore dopo avere rinnovato il suo contratto, visto che Nené è in scadenza nel 2013: il diritto di riscatto, per un elemento sicuramente valido e di buon rendimento (21 gol l'anno scorso), ma all'epoca 32enne non sarebbe comunque particolarmente elevato.



Nené rappresenta un'alternativa a Kakà, sempre in testa al ranking dei desideri, ma sempre più lontano: Florentino Perez vuole bene a Galliani e al Diavolo, ma non molla gratuitamente l'ex rossonero. Ernesto Bronzetti, da sempre ponte tra Milan e Real, avrebbe presentato in Via Turati una proposta che prevede il pagamento di 15 milioni in 5 anni per il cartellino: ma anche a dispetto di una simile dilazione, l'ad avrebbe scosso la testa. Inoltre c'è la questione United, con Sir Alex Ferguson che avrebbe detto sì all'operazione-recupero del campione brasiliano. I contatti tra le dirigenze rossonere e merengues proseguiranno, si parlerà di Kakà e non è detto che entrino in campo anche altri argomenti: il Real si deve liberare, per esempio, di Carvalho, e sentiti gli scricchiolii della retroguardia rossonera in questo precampionato, non è detto che Allegri e Galliani non ci pensino. E lì, il benedetto prestito sarebbe una misura praticabile.