Cassano-Pazzini, accordo trovato

CASSANO-INTER, BOZZO: "CAUTO OTTIMISMO"

Beppe Bozzo - agente di Antonio Cassano - ha fatto il punto sull'attaccante rossonero, in procinto di trasferirsi all'Inter a Sportitalia: "C'è cauto ottimismo. Manca qualcosa, personalmente non c'è l'accordo con i nerazzurri. Sarà Cassano a motivare la scelta di lasciare il Milan".

PAZZINI-MILAN, DOMANI LE VISITE MEDICHE

Stando a quanto trapela, il Milan avrebbe raggiunto l'accordo con e per Pazzini. Il giocatore dovrebbe sostenere le visite mediche domani a Busto Arsizio per poi firmare il contratto con i rossoneri. All'offerta milanista, quadriennale da 2,5 milioni, Pazzini avrebbe risposto chiedendo 2,7 milioni l'anno - la cifra che già percepisce all'Inter - per tre anni



ANCHE BRAIDA E GHELFI PER CHIUDERE

Ariedo Braida e Rinaldo Ghelfi hanno raggiunto Galliani e Moratti per i dettagli della trattativa



FINITO IL VERTICE GALLIANI-MORATTI

Si è concluso intorno alle 20.40 l'incontro tra Galliani e Moratti. Attorno allo scambio Cassano-Pazzini parrebbe esserci un cauto ottimismo e l'affare dovrebbe chiudersi entro 24/48 ore.



IN CORSO VERTICE GALLIANI-MORATTI

Adriano Galliani e Massimo Moratti stanno continuando il vertice di mercato per arrivare a un accordo sullo scambio Pazzini-Cassano. I due non sono però più nella sede dell'Inter, ma si sono trasferiti in un altro luogo al momento sconosciuto.



GALLIANI IN SEDE ALL'INTER

E' ufficialmente cominciato il vertice di mercato tra Milan e Inter per lo scambio Pazzini-Cassano. Adriano Galliani è infatti entrato attorno alle 18.30 nelle sede dei nerazzurri per parlare con Massimo Moratti, da poco tornato a Milano da Forte dei Marmi



PAZZINI-MILAN: INTESA ANCORA NON RAGGIUNTA

Sembrava cosa fatta e invece cosa fatta ancora non è. Tinti ha lasciato la sede del Milan senza ancora l'accordo per il passaggio di Pazzini in rossonero. Le parti si stanno parlando e la volontà di chiudere c'è, ma manca ancora qualcosa perché tutti siano contenti. Intanto, stando a quanto riportato da Carlo Laudisa della Gazzetta, i rossoneri avrebbero fatto un sondaggio per Quagliarella per cautelarsi nel caso in cui l'affare-Pazzini dovesse saltare. Tinti ha fatto capire che in caso di accordo tra Milan e Inter, Pazzini sarebbe contento di trasferirsi in rossonero.



MORATTI NELLA SEDE DELL'INTER

Massimo Moratti ha anticipato i tempi rispetto alle previsioni ed è già arrivato a Milano nella sede dell'Inter. A breve l'incontro con Galliani per ratificare lo scambio Pazzini-Cassano



PAZZINI-MILAN: C'E' L'ACCORDO

Secondo quanto trapela, il Milan avrebbe trovato l'accordo con Giampaolo Pazzini. Il giocatore, che aveva già dato la propria disponibilità a trasferirsi in rossonero, dovrebbe firmare un quadriennale a 2,5 milioni di euro l'anno. Intanto questa sera è previsto un vertice di mercato tra Adriano Galliani e Massimo Moratti, che rientrerà da Forte dei Marmi proprio per incontrare l'ad rossonero



AGENTE PAZZINI NELLA SEDE DEL MILAN

Nella sede del Milan è arrivato il procuratore di Giampaolo Pazzini, Tullio Tinti, per discutere del contratto dell'attaccante. Tinti è salito da un ingresso secondario.



GALLIANI: "PAZZINI MI PIACEVA ANCHE PRIMA"

''Pazzini mi piace e mi piaceva anche prima, adesso vediamo''. Ha concesso poche parole l'ad del Milan Adriano Galliani la scorsa notte dopo la cena con il presidente Silvio Berlusconi e l'allenatore Massimiliano Allegri, durante la quale si e' parlato anche di strategie di mercato e del possibile scambio fra Cassano e Pazzini con l'Inter. Al termine della cena, poco prima delle 3, Berlusconi ha lasciato il ristorante da un'uscita secondaria, evitando cosi' di passare di fronte ai giornalisti e agli operatori che attendevano all'esterno con le telecamere.



BERLUSCONI ANCORA PERPLESSO

Cassano all'Inter? Berlusconi è perplesso. Al patron del Milan non convince lo scambio con Pazzini, anche se è stato lo stesso giocatore a chiedere di essere ceduto. Il barese pare abbia già parlato sia con Stramaccioni sia con la dirigenza nerazzurra per definire il suo ingaggio: 3,5 milioni di euro, superiore a quanto percepisce in rossonero.

PAZZINI SI ALLENA AD APPIANO

Giampaolo Pazzini è intanto oggi ad Appiano Gentile per allenarsi insieme alla squadra. L'attaccante è arrivato molto presto così da mettersi a riparo da taccuini, fotografi e telecamere.