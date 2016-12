foto SportMediaset 16:39 - E' uscito dal campo dopo l'amichevole salutando tutti, dai tifosi a Stramaccioni a tutta la panchina. Quello di Maicon è sembrato un vero e proprio addio, annunciato e diventato praticamente ufficiale a poche ore dalle notizie che hanno accostato il brasiliano alla Juventus. I bianconeri avrebbero infatti individuato nell'interista il sostituto ideale di Lichtsteiner sempre che, effettivamente, lo svizzero finisca alla corte di Ancelotti. - E' uscito dal campo dopo l'amichevole salutando tutti, dai tifosi aa tutta la panchina. Quello diè sembrato un vero e proprio addio, annunciato e diventato praticamente ufficiale a poche ore dalle notizie che hanno accostato il brasiliano alla. I bianconeri avrebbero infatti individuato nell'interista il sostituto ideale disempre che, effettivamente, lo svizzero finisca alla corte di Ancelotti.

Su Maicon, però, c'è anche il Real Madrid: i contatti tra l'esterno brasiliano e Mourinho sono fitti e continui e la Spagna resterebbe la prima scelta del terzino nerazzurro. La questione dovrebbe risolversi in poche ore: l'addio di Maicon, quindi, è imminente.



Resta da capire la destinazione anche se, dopo i saluti di sabato sera, la sensazione è che il giocatore la conosca già. Insomma, che l'affare sia chiuso e strachiuso nonostante le "carezze" di Stramaccioni, evidentemente poco convinto dell'opportunità di privarsi di quello che lui continua a definire "il miglior terzino del mondo". Il problema è che i "dettagli" tecnici nel nostro pallone non bastano più: ci sono casse da ripianare, conti da rimpolpare, esigenze societarie che hanno la precedenza su quelle della squadra. Ergo, Maicon, di fronte a una buona offerta, va ceduto. A chi, in questo senso, è di scarsa importanza. Potendo scegliere, pare ovvio, l'Inter preferirebbe spedire il suo giocatore all'amico Mourinho. Ma Moratti può scegliere? Lo scopriremo presto, quando, cioè, arriverà effettivamente a Milano l'offerta concreta della Juventus. Che è lì, guardinga, e non si preoccupa affatto di andare a pescare tra milanista (Pirlo un anno fa) e interisti (Lucio e, appunto, Maicon quest'anno).